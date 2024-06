Les Féminines du PSG devraient recruter une nouvelle gardienne en la personne de Mary Earps. Son départ de Manchester United a été officialisé ce samedi après-midi.

Afin de continuer à concurrencer l’Olympique Lyonnais et de performer en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG comptent se renforcer cet été, notamment au poste de gardienne. La saison dernière, Jocelyn Prêcheur n’avait pas désigné de numéro 1, Constance Picaud et Katarzyna Kiedrzynek se partageant le temps de jeu. Cette gestion ne devrait plus avoir lieu lors de l’exercice 2024-2025.

Cinq ans sous le maillot de Manchester United

Ces derniers jours, le nom de Mary Earps a été associé aux Féminines du PSG. La gardienne de Manchester United, considérée comme la meilleure gardienne du monde, arrive en fin de contrat avec le club mancunien. Ce samedi après-midi, l’équipe anglaise a confirmé le départ de sa portière (31 ans) après cinq ans au club. Lors de son passage à United, elle a remporté la Coupe d’Angleterre lors de la saison écoulée. Il ne manque désormais plus que l’officialisation du côté du PSG, qui va frapper un gros coup sur le marché des transferts. L’internationale anglaise arrivera en tant que gardienne numéro 1. Katarzyna Kiedrzynek sera sa doublure alors que Constance Picaud, en fin de contrat, devrait rejoindre Fleury.