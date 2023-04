Christophe Galtier est dans la tourmente depuis hier et les graves accusations portées à son encontre. Des accusations qu’il réfute en bloc. Après avoir reçu des menaces de mort, il a été placé sous protection.

Accusé de racisme et d’islamophobie lors de son passage à Nice, Christophe Galtier vit des heures très sombres depuis hier soir. Selon les informations de L’Equipe et RMC Sport, le coach du PSG a vu son numéro de téléphone dévoilé sur les réseaux sociaux. Depuis, il aurait reçu plus de 5000 appels ou messages dont certains « étaient clairement des menaces de mort. » Très affecté par cette affaire, Christophe Galtier bénéficie d’une protection personnelle et familiale mise en place par le PSG. « Le clan Galtier attend maintenant de connaître la position d’INEOS. Les dirigeants parisiens poursuivent leur investigation pour tenter de connaître la vérité sur cette affaire« , indique RMC Sport. Ce dernier explique que l’entourage de Nasser al-Khelaïfi a lancé sa propre enquête pour faire la lumière sur la polémique autour des propos que son coach aurait tenu lors de son passage à Nice. « En tant qu’employeur, le club parisien veut faire les choses bien pour ne pas se mettre à la faute vis-à-vis d’un de ses salariés. » Le club de la capitale qui a tenu à « rappeler son engagement de longue date dans la lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination« , conclut le média sportif.

Burak Yilmaz prend sa défense

Le coach du PSG qui a reçu le soutien de l’un de ses anciens joueurs à Lille, Burak Yilmaz. L’attaquant turc estime que Christophe Galtier est une personne fantastique. « J’ai lu les nouvelles aujourd’hui et j’ai senti que je me devais de dire quelque chose. J’ai travaillé avec Galtier et je n’ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C’est un entraîneur fantastique autant qu’une personne fantastique, louange Yilmaz sur ses réseaux sociaux.

Nice sort du silence

De son côté, le Collectif Ultras Paris (CUP) est sorti du silence et expliqué qu’il souhaitait un départ de Christophe Galtier du PSG si les faits étaient avérés. « Le Collectif Ultras Paris suit de près l’affaire Galtier. Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n’est pas acceptable que cette personne reste dans l’organigramme du club. Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discrimination et ce combat est une cause historique de notre Virage. » L’OGC Nice a aussi posté un communiqué pour évoquer cette affaire. « Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l’OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n’apportera pas plus de commentaires.«