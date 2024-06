Plus de peur que de mal pour Ramos après sa petite mésaventure avec un stadier

Présent à l’Euro avec le Portugal, Gonçalo Ramos n’a pas encore joué. Mais l’attaquant du PSG a vécu une drôle de mésaventure à l’issue de la victoire du Portugal contre la Turquie hier (3-0).

Auteur d’une bonne deuxième partie de saison sous le maillot du PSG, Gonçalo Ramos a été convoqué par Roberto Martinez pour disputer l’Euro 2024 avec le Portugal. Mais pour l’instant, l’attaquant n’a pas encore eu la chance de jouer. Qualifié et assuré d’être premier après ses victoires contre la République Tchèque (2-1) et la Turquie (3-0), le sélectionneur portugais pourrait faire souffler certains de ses joueurs et donner leur chance à certains, comme le numéro 9 du PSG ou bien Danilo Pereira. Même s’il n’a pas joué, l’ancien joueur du Benfica s’est fait remarquer lors du match contre les Turcs.

Taclé par un stadier

En effet, au moment d’aller saluer les supporters du Portugal qui ont mis une très belle ambiance au Signal Iduna Park de Dortmund, l’attaquant du PSG a été involontairement taclé par un stadier, qui a glissé alors qu’il tentait de rattraper un supporter qui avait pénétré sur la pelouse. Gonçalo Ramos s’est alors retrouvé quelques secondes au sol, avant de se relever et tester son genou. Plus tard dans la soirée, la presse portugaise expliquait que Gonçalo Ramos devrait passer des examens pour savoir si ce petit couac aurait pu avoir des conséquences sur l’état physique du joueur du PSG. Finalement, plus de peur que de mal, puisqu’il a participé normalement à l’entraînement de lendemain de match de la Seleçao ce dimanche.