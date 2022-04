Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé sur sa pelouse face à l’Olympique de Marseille (2-1), en conclusion de la 32e journée de Ligue 1. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de s’approcher encore un peu plus de leur 10e titre de champion de France, avec 15 points d’avance sur l’OM à six journées de la fin. Mais une nouvelle fois, Mauricio Pochettino n’a pas compté sur les jeunes ni au coup d’envoi ni en cours de match, préférant lancer en jeu Georginio Wijnaldum et Mauro Icardi. Cependant, les Titis devraient, à priori, avoir un temps de jeu plus conséquent ces prochaines semaines alors que le titre de champion de France est quasiment acquis, comme l’a confirmé Mauricio Pochettino hier soir à l’issue de la victoire face aux Marseillais. « Pour le moment, ce n’est pas fait. 15 points c’est bien mais nous devons encore gagner des matches. Je pense que cela va être difficile mais cela va être l’opportunité de ménager des joueurs et de lancer de jeunes joueurs pour le futur du club. C’est important. C’est ça qui sera important, garder la motivation. Je pense que l’on va trouver la manière de les motiver pour être compétitif jusqu’à la fin de la saison. Les équipes que l’on va jouer vont avoir des choses à jouer. »

Une information confirmée par Julien Maynard. En effet, le journaliste de Téléfoot rapporte que « depuis plusieurs semaines, la direction du PSG tente de rassurer ses jeunes en leur assurant qu’ils bénéficieront de plus de temps de jeu une fois le titre de champion de France acquis. » Un trophée qui pourrait être remporté dès ce mercredi selon le résultat de l’OM face à Nantes et du PSG à Angers. Ainsi, Xavi Simons (7 matches, 292 minutes) ou encore Edouard Michut (5 matches, 143 minutes) pourraient avoir un temps de jeu plus important lors des prochains matches. Un situation qui concerne également le défenseur central de 16 ans, El Chadaille Bitshiabu. En effet, Julien Maynard précise que le directeur sportif du PSG, Leonardo, a confirmé auprès du défenseur français que les jeunes bénéficieront d’un meilleur temps de jeu en cette fin d’exercice 2021-2022. Pour rappel, les Rouge & Bleu doivent encore jouer face à l’Angers SCO, le RC Lens, le RC Strasbourg, Troyes, Montpellier et le FC Metz.