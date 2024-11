Le PSG, depuis sa création en 1970, joue au Parc des Princes. Mais dans les prochaines années, cela ne pourrait plus être le cas. Au sein du club, plus personne ne travaille sur la rénovation du Parc.

Une très grande page de l’histoire du PSG va-t-elle se fermer dans les prochaines années ? Les dirigeants du club de la capitale, pour encore plus grandir, souhaitent devenir propriétaires de leur propre stade. Ces derniers aimeraient acheter le Parc des Princes, mais ils tombent depuis plusieurs années sur un os appelé la mairie de Paris. Cette dernière, avec Anne Hidalgo à sa tête, ne compte pas entendre parler d’une vente de l’enceinte francilienne. Dans l’impasse, Nasser al-Khelaïfi a expliqué à plusieurs reprises que l’avenir du PSG se situait loin du Parc des Princes.

A voir aussi : Le Parc, la LdC, Luis Enrique, le projet du PSG… les propos de Nasser Al-Khelaïfi

Les réunions sont exclusivement consacrées au nouveau stade

Ce samedi, Laurent Perrin, journaliste pour Le Parisien, indique sur son compte X que la solution de rester au Parc des Princes pour le PSG semble ne plus exister au sein du club. En effet, le journaliste explique qu’au sein du PSG, plus personne ne travaille sur la rénovation du Parc. Les réunions sont exclusivement consacrées au nouveau stade. Des maquettes existent même. Nouvel actionnaire minoritaire du club de la capitale, Arctos pousse fort dans ce sens, indique Laurent Perrin. Ce dernier conclut en expliquant que Nasser al-Khelaïfi est désormais convaincu que le PSG doit quitter le Parc des Princes. « Qu’il soit à vendre ou non n’a plus d’intérêt. »