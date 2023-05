Officieusement champion de France, le PSG pourra valider définitivement son titre ce samedi sur la pelouse du RC Strasbourg. Pour cela, Christophe Gatlier aura besoin de ses joueurs cadres.

Avec six points d’avance sur le RC Lens à deux journées de la fin et une meilleure différence de buts (+50 contre +34), le PSG peut valider son titre de champion de France sur la pelouse du RC Strasbourg ce samedi (21h sur Prime Video) à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Et pour cela, Christophe Galtier espère compter sur un groupe expérimenté au Stade de la Meinau. Le coach parisien sera à coup sûr privé de Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Nuno Mendes et Neymar Jr, blessés jusqu’à la fin de la saison, ainsi que d’Achraf Hakimi, qui purgera son dernier match de suspension. Mais reste à savoir si d’autres joueurs seront ajoutés à cette liste d’absents.

Mbappé, Verratti et Messi absents de l’entraînement mardi

Ce mardi, le groupe du PSG était amoindri pour la reprise de l’entraînement au Camp des Loges. En effet, comme le rapporte L’Equipe, les Parisiens ont effectué une reprise légère deux jours après leur succès à Auxerre (1-2). Une reprise réalisée sans quelques joueurs cadres titulaires à l’Abbé Deschamps. En effet, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Lionel Messi n’ont pas participé à la séance d’entraînement. « La raison de leur absence n’a pas encore fuité, mais deux jours après un match, et dans une semaine sans doubles rencontres, il n’est pas rare de voir certains joueurs laissés au repos », précise le quotidien sportif.

À cela s’ajoutent les absences de Fabian Ruiz et Hugo Ekitike, sortis sur blessure face à l’AJA. Concernant l’ancien Rémois, son état physique ne préoccupait pas trop Christophe Galtier : « Il a une torsion à la cheville et une fatigue musculaire. Ça n’a pas l’air grave, on fera le point. J’espère qu’il sera opérationnel car il a été intéressant, même s’il a manqué de réussite sur le dernier geste. Sur les derniers matchs, il est intéressant et j’espère que ça ira », avait déclaré le coach parisien dimanche. Comme souvent, de nombreux jeunes du centre de formation étaient présents à l’entraînement avec les professionnels.