Le PSG s’entrainait une dernière fois ce mardi matin au Camp des Loges afin de préparer le déplacement demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) à Montpellier pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Une séance durant laquelle Christophe Galtier a vu plusieurs joueurs manquer à l’appel.

Le PSG débute son mois de février infernal avec un déplacement à Montpellier dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque match des Rouge & Bleu, l’entraînement de veille de rencontre est ouvert aux médias pendant un quart d’heure. On n’a ainsi pu faire un point sur les joueurs présents et les absents. Côté absence, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, blessé depuis plusieurs semaines, poursuivent en solo dans l’optique de revenir rapidement à l’entraînement collectif. Neymar, victime d’une fatigue musculaire, comme indiqué par le PSG dans son communiqué médical, est resté en soins.

Ethan Mbappé présent, Kari absent

Ménagé contre Reims dimanche soir (1-1), Nuno Mendes était bien présent à la séance d’entraînement collective du PSG. Outre les titis du groupe élite, Ethan Mbappé s’est aussi entraîné avec l’équipe première ce mardi matin. Annoncé proche de rejoindre Lorient en prêt, Ayman Kari n’était pas présent sur les pelouses du Camp des Loges. Blessé depuis la mi-novembre, Presnel Kimpembe poursuit son travail individuel et a enchaîné les courses en marge du groupe professionnel. Malgré son possible lors des dernières heures du mercato, Keylor Navas était bien présent à l’entraînement. Expulsé contre les Rémois et suspendu pour le match de mercredi, Marco Verratti s’est aussi entraîné avec ses coéquipiers.

Le point sur l’entraînement à la veille de Montpellier / PSG : ❌ Kari, Mukiele, Neymar ✅ Navas, Ethan Mbappé 🏃‍♂️ Kimpembe (entraînement individuel) pic.twitter.com/pN1gX4fqty — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 31, 2023