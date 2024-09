Plusieurs absents du côté de Reims pour la réception du PSG

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade de Reims. Le club rémois devra faire sans trois joueurs, dont Gabriel Moscardo.

Après sa victoire arrachée en toute fin de match contre Girona mercredi soir en Ligue des champions (1-0), le PSG retrouve les terrains demain soir avec le déplacement à Reims pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, blessés de longue date, Gianluigi Donnarumma, touché à la cuisse contre Brest la semaine dernière et peut-être Marco Asensio, qui est sorti blessé contre les Espagnols il y a deux jours.

Pas de retrouvaille avec le PSG pour Moscardo

Du côté du Stade de Reims, il y aura aussi des absents. Présent en conférence de presse, Luka Elsner, le coach rémois, a fait un point sur l’état de santé de son groupe. Et il a annoncé trois forfaits, dont celui de Gabriel Moscardo, prêté par le PSG cet été. « Joseph Okumu, traîne une blessure à l’adducteur subie en sélection et on devra faire un point à chaque début de semaine. Gabriel Moscardo, qui a des soucis plus structurels que musculaires de hanche et de bassin, voit le bout du tunnel et va reprendre progressivement avec le groupe dans les jours qui viennent, indique Luka Elsner dans des propos relayés par L’Equipe. Abdoul Koné continue sa convalescence, mais on prend vraiment le temps, car il a eu deux rechutes et on doit donc faire attention. » Mohamed Daramy, absent des terrains depuis le 26 mars, a repris l’entraînement collectif et pourrait faire partie du groupe rémois, a indiqué Luka Elsner.