Chelsea

Plusieurs absents importants à l’entraînement de Chelsea avant le PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 mars 2026

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Chelsea pour valider sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. À Chelsea, plusieurs joueurs pourraient manquer à l’appel. 

Large vainqueur de Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions (5-2), le PSG voudra terminer le travail sur la pelouse de Stamford Bridge demain soir. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou manquent à l’appel. Du côté de Chelsea, cela pourrait être tout autre. À l’entraînement de veille de match, plusieurs joueurs étaient en effet absents. 

Comment Luis Enrique a travaillé avec son groupe durant ce week-end sans match
canalsupporters.com

Trois titulaires lors de la manche aller

Comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, trois joueurs majeurs des Blues n’ont pas foulé les pelouses du centre d’entraînement du club londonien ce lundi matin. Il s’agit du capitaine Reece James, du latéral droit français et premier buteur de Chelsea sur la pelouse du Parc des Princes mercredi dernier, Malo Gusto, et du gardien Filip Jorgensen, qui avait déjà manqué le match de ce week-end contre Newcastle (0-1). Liam Rosenior peut tout de même se réjouir avec le retour à l’entraînement collectif d’Estevao Willian. L’international brésilien était éloigné des terrains depuis la fin du mois de février en raison d’une blessure aux ischios-jambiers.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 mars 2026

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