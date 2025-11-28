Plusieurs anciens milieux de terrain sous le charme de Vitinha

Vitinha éclabousse de son talent les matches du PSG depuis de très nombreux mois. Le milieu de terrain impressionne les observateurs et les anciens joueurs qui ont évolué à son poste.

Après des débuts poussifs sous le maillot du PSG, Vitinha a pris une tout autre dimension depuis de nombreux mois au sein du club de la capitale mais également de la sélection nationale. Le milieu de terrain est le maestro du jeu du PSG et figure parmi les meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n’est peut-être le meilleur actuellement. Il impressionne les observateurs du football du monde entier mais également les anciens joueurs. Pour L’Equipe, Costinha, qui a porté le maillot de la sélection du Portugal à 53 reprises, et qui a joué pour Monaco, a louangé l’ancien du FC Porto. « La plus grande qualité de Vitinha, c’est son cerveau. C’est un joueur d’une grande intelligence. Il sait se déplacer, trouver les zones libres, compenser et sait toujours comment faire vivre le ballon. Dans la gestion du temps, j’ai rarement vu un joueur aussi intelligent. Il sait ce que le jeu demande, toujours. Et en plus, il a ajouté les buts à sa panoplie, il avait besoin de ça. Ça lui donne une dimension de leader. C’est quelqu’un qui, aujourd’hui, est capable de transformer un match, de faire basculer le rapport de force à lui seul. Il est l’un des meilleurs milieux du monde en ce moment, sans aucun doute. (…) J’espère qu’il amènera le Portugal au titre de champion du monde. »

« Je ne lui vois même aucun défaut »

De son côté, Sami Khedira souligne la nouvelle dimension prise par le numéro 17 du PSG ces derniers mois. « Son triplé contre Tottenham vient récompenser sa progression impressionnante de ces derniers mois. En 2025, il a pris une nouvelle dimension. Il fait désormais partie des tout meilleurs à son poste. Il avait été fabuleux tout au long de la phase à élimination directe en 2024-2025 dans la conquête de la Ligue des champions du Paris Saint-Germain et il continue cette saison comme s’il n’y avait jamais eu de pause. (…) Il est le métronome de cette formation parisienne, le régulateur du jeu et il est complet. Je ne lui vois même aucun défaut. En plus, il est très complémentaire de Joao Neves et de Fabian Ruiz et ils forment un entrejeu de classe mondiale. Dans les duels, il est percutant, il ne s’avoue jamais vaincu et il diffuse le sentiment d’aimer aller au combat et de s’arracher pour récupérer un ballon. »