Plusieurs cadres de retour dans le onze du PSG contre Lille

Demain soir (21h05, DAZN), le PSG reçoit Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Pour ce choc, Luis Enrique devrait titulariser plusieurs de ses cadres laissés au repos contre le Stade Briochin.

Quatre jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool, le PSG a un autre choc avec la réception – au Parc des Princes – de Lille pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après avoir largement fait tourner contre le Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France mercredi soir (0-7), Luis Enrique devrait faire revenir dans le onze de départ certains de ses cadres qui ont pu souffler contre le club de National 2.

A voir aussi : Genesio avant PSG / LOSC : « L’idée ce n’est pas d’aller à Paris pour mettre le bus »

Joao Neves en latéral droit ?

Ce devrait être le cas pour Gianluigi Donnarumma, qui avait laissé sa place dans le but du PSG à Matvey Safonov contre les Bretons. Le gardien italien pourrait être défendu par un quatuor composé de Joao Neves dans le couloir droit, Marquinhos et Willian Pacho en charnière centrale, alors que Nuno Mendes retrouverait son couloir gauche, selon Le Parisien. S’il est revenu à la compétition mercredi, Warren Zaïre-Emery devrait de nouveau être sur le banc au coup d’envoi contre Lille. Le quotidien francilien explique que le titi devrait obtenir plus de temps de jeu que lors du quart de finale de Coupe de France (24 minutes). Pour composer son milieu, Luis Enrique devrait faire confiance à Vitinha, Lee Kang-in et Désiré Doué. Enfin, Ousmane Dembélé devrait retrouver son poste de faux numéro 9. Il serait accompagné par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia, même si Le Parisien évoque une possible titularisation de Gonçalo Ramos, auteur d’un triplé contre le Stade Briochin, à la place de l’international géorgien.