Plusieurs cadres de retour pour PSG / Strasbourg ?

Avec une infirmerie bien remplie depuis le début de saison, le PSG pourrait retrouver la quasi totalité de ses joueurs cadres au retour de la trêve internationale d’octobre.

Malgré un effectif décimé, le PSG répond à ses objectifs en ce début de saison. Leader de Ligue 1 après sept journées, le club parisien performe également en Ligue des champions avec deux victoires en autant rencontres disputées. Pourtant, depuis plusieurs matchs, Luis Enrique doit composer avec la plupart de ses cadres absents pour cause de blessure. En effet, Marquinhos, João Neves, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont manqué les dernières rencontres.

Six cadres de retour pour PSG / Strasbourg ?

Mais cette trêve internationale pourrait permettre à ces joueurs de parfaire leur retour à la compétition. Obligé de bricoler depuis le début de saison, le coach parisien pourrait bientôt compter sur leur retour, et peut-être même dès le prochain match face au RC Strasbourg (vendredi 17 octobre). En effet, comme le rapporte Le Parisien, Ousmane Dembélé doit revenir face aux Alsaciens, lui qui poursuit sa rééducation au Qatar. « Ce même match devrait permettre à Désiré Doué, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia de reprendre avec l’équipe. » De même pour Marquinhos et Fabian Ruiz. Ces prochains jours au Campus PSG vont leur permettre de se refaire physiquement. Une bonne nouvelle avec un calendrier chargé qui attend les Rouge & Bleu au retour de la trêve internationale avec sept matches programmés en 24 jours (Strasbourg, Bayer Leverkusen, Stade Brestois, FC Lorient, OGC Nice, Bayern Munich et Olympique Lyonnais).