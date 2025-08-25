Plusieurs dossiers chauds pour le PSG avant la fin du mercato

Il reste une semaine de mercato. Si du côté des arrivées, il ne devrait rien y avoir, le PSG a encore plusieurs dossiers sur la table du côté des départs.

Avec les arrivées de Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi, le mercato du PSG dans le sens des arrivées semble terminé, même si Luis Enrique n’a pas fermé la porte à de possibles arrivées. Selon les dernières rumeurs, une arrivée serait uniquement étudiée en cas de départ d’un joueur qui n’était pas sur la liste des transferts. La fin du mercato du PSG devrait être animée du côté des départs. Le Parisien fait un point sur les dossiers chauds dans ce sens.

Donnarumma, Tenas, Kolo Muani…

Le dossier le plus symbolique concerne Gianluigi Donnarumma, avance le quotidien francilien. « La piste la plus chaude mène toujours à Manchester City avec qui Donnarumma a trouvé un accord contractuel, alors que les négociations entre le PSG et le club anglais, qui n’ont jamais réalisé de transfert ensemble depuis leur rachat par des investisseurs émiratis et qatariens, se poursuivent. » Les discussions portent sur l’indemnité de transfert versée par les Citizens pour s’attacher les services du gardien. La direction sportive ne veut pas mettre des bâtons dans les roues de Donnarumma mais elle n’entend pas non plus brader une des références mondiales à ce poste. Son départ pourrait se finaliser autour d’une quarantaine de millions d’euros, avance Le Parisien. L’autre mouvement attendu du côté des gardiens est le départ d’Arnau Tenas qui a également dit au revoir aux supporters. Sachant qu’il aurait très peu de chance de jouer cette saison, il a fait part à ses proches de ses envies d’ailleurs malgré son fort attachement au club. « Il se rapproche à grands pas d’un retour en Espagne, à Villarreal, alors qu’il était également dans le viseur de plusieurs formations anglaises. Tombé d’accord avec le sous-marin jaune, le champion olympique a bon espoir de voir sa situation se régler dans le courant de la semaine. » En ce qui concerne Presnel Kimpembe, le PSG a ouvert la porte. Ce dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours avec un potentiel rebond au Qatar, où les dirigeants du PSG possèdent les connexions nécessaires pour faciliter d’éventuelles sorties. Le marché local ferme ses portes le 16 septembre. Pour Randal Kolo Muani, « il s’est mis d’accord avec la Juventus sur les bases d’un contrat de cinq ans, mais les discussions entre les Italiens et le PSG s’éternisent. » Concernant les cas des Espagnols Asensio et Soler, le premier est toujours pisté par Aston Villa, où il avait été prêté en deuxième partie de saison, et le second possède des touches en Espagne et en Premier League. Dans ce genre de dossier, chaque partie est souvent persuadée, à tort, que le temps joue en sa faveur. Le compte à rebours est lancé, conclut Le Parisien.