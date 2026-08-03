Plusieurs internationaux de retour à l’entraînement du PSG

Une semaine après la reprise de l’entraînement, plusieurs Mondialistes ont effectué leur retour au Campus PSG ce lundi. Luis Enrique peut désormais compter sur un groupe plus étoffé à l’entraînement.

Le retour à la compétition du PSG approche à grands pas. Avant son premier rendez-vous officiel de la saison 2026-2027, lors de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa le 12 août prochain, le club de la capitale disputera deux rencontres amicales cette semaine : contre Majorque le 5 août, puis contre Manchester United le 8 août.

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Le PSG enregistre cinq retours à l’entraînement

Une semaine après la reprise de l’entraînement des Rouge & Bleu, Luis Enrique commence peu à peu à retrouver un groupe plus étoffé. En effet, ce lundi, plusieurs internationaux ont fait leur retour au Campus de Poissy, comme l’a partagé le PSG sur son site officiel. Ainsi, les Portugais Nuno Mendes, João Neves et Vitinha, le Brésilien Marquinhos ainsi que le Sénégalais Ibrahim Mbaye ont retrouvé leurs coéquipiers, en attendant le retour des autres Mondialistes (Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé). Une bonne nouvelle pour Luis Enrique et le PSG à l’approche des premières grandes échéances.

Images : psg.fr