Plusieurs joueurs du PSG convoqués en sélections

Dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace à Lille pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. À l’issue de cette rencontre, un très grand nombre de joueurs vont rejoindre leurs sélections nationales respectives.

Dans son effectif, le PSG possède de très nombreux internationaux. Certains d’entre eux vont quitter momentanément le club de la capitale à l’issue de la rencontre contre Lille dimanche soir pour participer à la première trêve internationale de la saison 2024-2025. Ce sera le cas pour Nuno Mendes, Vitinha et Joao Neves avec le Portugal. Les trois joueurs affronteront la Croatie (5 septembre) et l’Écosse (8 septembre) dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Nations. Champion d’Europe avec l’Espagne cet été, Fabian Ruiz a été convoqué par Luis De La Fuente pour les matches de Ligue des nations contre la Serbie (5 septembre) et la Suisse (8 septembre).

Trois titis convoqués en équipe de France U19 et U20

Une compétition que disputera aussi Milan Skriniar avec la Slovaquie. Le numéro 37 du PSG défiera l’Estonie (5 septembre) et l’Azerbaïdjan (8 septembre). Enfin, plusieurs titis vont représenter les différentes équipes de jeune de l’équipe de France. Ce sera le cas de Yoram Zague et Joane Gadou, en partance pour Salzbourg, avec la France U19 pour participer à un tournoi international amical en Slovénie entre le cinq et le dix septembre. Enfin, Senny Mayulu, qui n’a pas encore eu la chance de jouer cette saison, a été convoqué avec la France U20 pour participer à deux matches amicaux contre la Suisse.

Programme des internationaux du PSG

Portugal

Jeudi 5 septembre 2024 à 20h45 : Portugal – Croatie (1re journée – Stade Estádio do Sport Lisboa e Benfica , Lisbonne )



– (1re journée – , ) Dimanche 8 septembre 2024 à 20h45 : Portugal – Estonie (2e journée – Stade Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbonne)

Espagne

Jeudi 5 septembre 2024 à 20h45 : Serbie – Espagne (1re journée – Stadion Rajko Mitić , Belgrade )



– (1re journée – , ) Dimanche 8 septembre 2024 à 20h45 : Suisse – Espagne (2e journée – Stade de Genève, Lancy)

Slovaquie

Jeudi 5 septembre 2024 à 20h45 : Estonie – Slovaquie (1re journée – A. Le Coq Arena , Tallinn )



– (1re journée – , ) Dimanche 8 septembre 2024 à 18h00 : Slovaquie – Azerbaïdjan (2e journée – Kosicka Futbalova Aréna, Kosice)

Equipe de France U19

Jeudi 5 septembre 2024 à 17h00 : République d’Irlande – France (1re journée – Kranjska Gora )



– (1re journée – ) Samedi 7 septembre 2024 à 14h00 : France – Mexique (2e journée – Kranjska Gora )



– (2e journée – ) Mardi 10 septembre 2024 à 10h30 : France – Pologne (3e journée – Ljubljana/Kranj)

Equipe de France U20