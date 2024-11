Plusieurs joueurs du PSG nommés pour la cérémonie The Best

Après le Ballon d’Or, la cérémonie The Best va bientôt nommer ses meilleurs joueurs de l’année 2024. Plusieurs joueurs du PSG concourent pour une place dans le onze type de l’année.

Lors de l’exercice 2023-2024, le PSG a remporté la Ligue 1, la Coupe de France et le Trophée des champions sur la scène hexagonale et rejoint les demi-finales de la Ligue des champions, éliminé par le Borussia Dortmund. Une bonne saison qui voit certains des joueurs du PSG concourir pour une place dans le onze type de la saison de la cérémonie The Best, organisée par la FIFA. Pilier du club de la capitale depuis son arrivée en 2021, Achraf Hakimi fait partie des joueurs susceptibles d’être nommés dans le meilleur onze chez les défenseurs.

Donnarumma, seul nommé pour un titre individuel

C’est également le cas pour Fabian Ruiz chez les milieux, lui qui a brillé avec la sélection espagnole depuis quelques mois, mais qui n’arrive pas à le transvaser du côté du PSG. Malgré une très grosse saison, qui l’a vu nommer pour le Ballon d’Or, Vitinha ne fait pas partie de cette liste. Enfin, Gianluigi Donnarumma fait partie des gardiens possiblement présents dans l’équipe. Le portier du PSG est par contre le seul à pouvoir conquérir l’un des prix individuels de la cérémonie, celui du meilleur gardien. Il est en concurrence avec Andriy Lunin, David Raya, Ederson, Emiliano Martínez, Mike Maignan et Unai Simon. Du côté des femmes, Mary Earps, qui a rejoint les féminines du PSG l’été dernier, est nommée pour le titre de meilleure gardienne. Pour voter pour les joueurs du PSG, c’est par ici.

Nommés pour les trophées de la cérémonie The Best