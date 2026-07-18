Plusieurs joueurs du PSG ont déjà repris l’entraînement 

La préparation de la saison 2026-2027 du PSG va commencer le 25 juillet prochain. Mais plusieurs joueurs ont déjà repris le chemin du Campus de Poissy ces derniers jours.

La saison 2026-2027 du PSG va bientôt commencer. Les joueurs parisiens, non concernés par la Coupe du monde, sont attendus au Campus de Poissy dans une semaine tout pile. Mais pour certains, la préparation à la nouvelle saison a déjà commencé. C’est le cas pour Quentin Ndjantou. Victime d’une blessure à l’ischio-jambier droit en décembre dernier, Quentin Ndjantou avait été opéré et n’avait plus joué de la saison. Le titi parisien a fait son retour au centre d’entraînement des Rouge & Bleu, comme le rapporte Le Parisien. Il va pouvoir s’avancer dans sa préparation, avant de retrouver le groupe entraîné par Luis Enrique, lance le quotidien francilien.

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Plusieurs joueurs ont repris avec l’équipe Espoirs

Le Parisien confirme que Randal Kolo Muani, de retour d’un prêt à Tottenham et amené à quitter le PSG cet été, a repris l’entraînement avec les Espoirs et ne participera pas à la reprise de l’équipe première la semaine prochaine. Comme lui, les autres joueurs de retour de prêt ont été invités à reprendre avec les U23 : Renato Sanches (Panathinaïkos), Naoufel El Hannach (Montpellier) et Yoram Zague (Eupen). Noah Nsoki s’entraîne également avec ce groupe et devrait, lui aussi, quitter le club de la capitale, conclut Le Parisien.









