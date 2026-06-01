Plusieurs joueurs du PSG ont présenté la Ligue des champions à Roland-Garros

Le PSG a réalisé le back-to-back en Ligue des champions samedi. Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ont présenté les deux C1 à Roland-Garros ce lundi.

Le PSG a remporté la Ligue des champions pour la deuxième fois de suite samedi après-midi contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b à 3). Les Parisiens ont fêté ce nouveau moment historique avec leurs supporters le lendemain sur le Champ de Mars puis au Parc des Princes. Il y a eu également un passage par l’Élysée entre les deux. Ce lundi, quatre joueurs du PSG se sont présentés sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Dans un premier temps, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery ont rapporté, sous l’ovation du public présent, le trophée de la première Ligue des champions remportée contre l’Inter Milan (5-0) la saison dernière. Le numéro 14 du PSG a ensuite pris le micro : « On vous ramène la deuxième étoile. On est juste fiers, heureux, on est un groupe qui vit très très bien, on est une famille. Le président est là, on le remercie, c’est grâce à lui. J’aimerais prendre le temps de remercier mes coéquipiers, le staff. C’est un travail du quotidien. Cette coupe, c’est le fruit du travail qu’on accomplit tous ensemble. Quand on voit le ballon s’envoler, c’est l’euphorie, l’émotion totale. »

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Warren Zaïre-Emery a lancé le chant iconique du PSG

Ousmane Dembélé, fan de tennis et qui avait présenté le trophée de la Ligue des champions la saison dernière sur ce même court Philippe-Chatrier, est entré avec Bradley Barcola pour présenter la deuxième Ligue des champions consécutive remportée par le PSG contre Arsenal samedi (1-1, 4 t.a.b à 3). « Ici c’est Paris ! Ici c’est Paris ! C’est énorme, on a travaillé au quotidien. Roland-Garros me porte chance, c’est exceptionnel« , a lancé le Ballon d’Or. Warren Zaïre-Emery a ensuite lancé le chant du PSG, repris par de nombreux spectateurs dans l’enceinte, avant de faire un tour d’honneur et de quitter le court. Les quatre joueurs sont désormais attendus à Clairefontaine pour commencer la préparation à la Coupe du monde avec l’équipe de France.

Le trophée de la LDC est présenté à Rolland Garros 🎾🏆



Ce club a vraiment beaucoup trop de flow !!



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Ousmane Dembele and Bradley Barcola are here with the second Champions League trophy 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/P8EWx9NdXh — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2026



