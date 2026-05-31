Plusieurs joueurs du PSG présenteront la Ligue des champions à Roland-Garros

Le PSG a remporté sa deuxième Ligue des champions de suite en battant Arsenal lors de la séance de tirs au but. Plusieurs festivités sont attendues dans les prochains jours avec les joueurs du PSG.

Pour la deuxième année de suite, le PSG termine sa saison sur une victoire en finale de la Ligue des champions. Après avoir battu l’Inter Milan (5-0), les Parisiens ont dû batailler cette fois-ci pour se défaire d’Arsenal (1-1, 4 t.a.b à 3). Après ce succès, les Parisiens ont fêté avec leurs familles sur la pelouse de la Puskas Arena puis à leur hôtel. Ils sont désormais attendus vers 18 heures au Champ de Mars pour célébrer avec leurs supporters. Ils se rendront ensuite à l’Élysée pour être célébrés par le président de la République, Emmanuel Macron, avant de retrouver leurs supporters au Parc des Princes pour une nouvelle soirée de folie.

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Comme Ousmane Dembélé la saison dernière

Avant que la plupart des joueurs du PSG rejoignent leurs sélections nationales respectives pour participer à la Coupe du monde, il y aura une dernière célébration. Comme la saison dernière, lorsqu’Ousmane Dembélé avait présenté le trophée de la Ligue des champions à Roland-Garros, plusieurs Parisiens devraient se rendre demain à Roland-Garros avec la Ligue des champions pour présenter le trophée au public, selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus.