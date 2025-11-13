Plusieurs joueurs du PSG titulaires avec leurs sélections

Ce jeudi soir, huit joueurs du PSG sont concernés par des matches des Qualifications à la Coupe du monde 2026. Quatre d’entre eux sont titulaires.

Seize joueurs du PSG ont été convoqués avec leurs sélections nationales respectives lors de cette trêve internationale de novembre, la dernière de l’année 2025. Ce jeudi soir, huit joueurs du PSG sont concernés par des matches des Qualifications à la Coupe du monde 2026. L’équipe de France reçoit – au Parc des Princes – l’Ukraine. En cas de victoire, les Bleus seraient officiellement qualifiés pour le Mondial. Lors de ce rassemblement, Didier Deschamps a convoqué quatre joueurs du PSG, Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. Pour cette rencontre contre les Ukrainiens, un seul d’entre eux est titulaire, Bradley Barcola. Du côté de l’Ukraine, Illia Zabarnyi est dans le onze.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Kanté, Koné – Olise, Cherki, Barcola – Mbappé (cap.)

: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Kanté, Koné – Olise, Cherki, Barcola – Mbappé (cap.) Le XI de l’Ukraine : Trubin – Karavaiev, Zabarnyi, Svatok, Mykhavko, Mykhailichenko – Ocheretko, Yarmoliuk, Nazaryna – Hutsuliak, Yaremchuk.

À lire aussi : Illia Zabarnyi doit encore s’adapter à son nouvel environnement

Joao Neves et Vitinha titulaires avec le Portugal

De son côté, le Portugal n’a besoin que d’un point pour valider son billet pour la Coupe du monde 2026. Ce jeudi soir, il se déplace en Irlande pour aller chercher sa qualification au Mondial. Roberto Martinez a décidé d’aligner deux des trois joueurs du PSG qu’il a convoqués, Vitinha et Joao Neves. Gonçalo Ramos commence cette rencontre sur le banc.