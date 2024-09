Plusieurs joueurs et joueuses du PSG nommés au Ballon d’Or

Ce mercredi soir, la révélation des 30 nommés pour le Ballon d’Or avait lieu. Et pour les deux plus grandes distinctions individuelles du football, trois représentants du PSG ont été sélectionnés.

Le PSG sera bien représenté lors de la cérémonie du Ballon d’Or le 28 octobre prochain. En effet, Gianluigi Donnarumma est en lice pour remporter le Trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de la saison. Warren Zaïre-Emery et Joao Neves sont nommés pour le Trophée Kopa, qui élie le meilleur jeune de moins de 21 ans. Les deux joueurs du PSG ont peu de chance de remporter ce trophée, Lamine Yamal étant l’utra-favori pour succéder à Jude Bellingham. Pour le Ballon d’Or féminin, le PSG aura trois représentantes, Marie-Antoinette Katoto, Grace Geyoro et Tabitha Chawinga, même si cette dernière a rejoint Lyon cet été. C’est en effet la saison 2023-2024 qui est prise en compte, lorsque l’internationale malawite jouait au chez les Féminines du PSG. Contrairement à l’équipe masculine, les Féminines du PSG sont nommées pour le titre de meilleur club féminin de la saison. Elles seront en concurrence avec Lyon, le FC Barcelone, le NY/NJ Gotham (USA) et Chelsea.

Les 30 nommées pour le Ballon d’Or Féminin : Aitana Bonmati (Barça), Barbra Banda (Shanghai, Orlando Pride), Tarciane (Corinthians, Houston Dash), Lauren Hemp (Manchester City), Trinity Rodman (Washington Spirit), Mariona Caldentey (Barça, Arsenal), Glodis Viggosdottir (Bayern Munich), Mallory Swanson (Chicago Red Stars), Manuela Giugliano (AS Rome), Ada Hegerberg (OL), Tabitha Chawinga (PSG, OL), Gabi Portilho (Corinthians), Patricia Guijarro (FC Barcelone), Lea Schüller (Bayern Munich), Lauren James (Chelsea), Lucy Bronze (FC Barcelone, Chelsea), Yui Hasegawa (Manchester City), Sjoeke Nüsken (Chelsea), Lindsey Horan (OL), Caroline Graham Hansen (FC Barcelone), Alexia Putellas (FC Barcelone), Grace Geyoro (PSG), Khadija Shaw (Manchester City), Giulia Gwinn (Bayern Munich), Salma Paralluelo (FC Barcelone), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Mayra Ramirez (Chelsea), Alyssa Naeher (Chicago), Ewa Pajor (Wolfsburg, FC Barcelone), Sophia Smith (Portland).

A voir aussi : Deux joueurs du PSG nommés pour le Trophée Kopa, Donnarumma pour le Trophée Yachine

Vitinha, seul joueur du PSG nommé

Pour le graal de la cérémonie, le PSG sera représenté par Vitinha. L’international portugais a réalisé une magnifique saison 2023-2024 et a été l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur joueur du PSG lors de cet exercice. Une place totalement méritée dans les 30 meilleurs joueurs de la saison. Même s’il est actuellement un joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé est nommé pour ses performances avec le PSG et l’équipe de France lors de la saison 2023-2024. Vainqueur de la Ligue des champions, le Real Madrid est sans surprise le club le plus représenté dans cette liste avec sept joueurs. Lauréat la saison dernière, Lionel Messi ne fait pas partie de la liste, tout comme Crisitiano Ronaldo. C’est la première fois depuis 2003 qu’au moins un desdeux monstres du football mondial ne figure pas dans les nommés.