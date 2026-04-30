Plusieurs membres du PSG nommés pour les Trophées UNFP

Qui dit fin de saison dit cérémonie de remise de trophées. Ce jeudi, les nommés pour les différentes catégories des Trophées UNFP ont été dévoilés. Le PSG est bien représenté.

Leader de Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens, le PSG se dirige vers un nouveau titre de champion de France. Il pourrait aussi être l’un des clubs avec des joueurs les plus plébiscités lors de la cérémonie des Trophées UNFP qui aura lieu le 11 mai prochain. Ce jeudi, les nommés pour les différentes catégories ont été dévoilés. Et le PSG est fortement représenté dans ces dernières. Dans la catégorie du meilleur espoir, trois joueurs du club de la capitale sont en lice. Désiré Doué, qui avait remporté la distinction la saison dernière, Joao Neves, et Warren Zaïre-Emery. Ils sont en concurrence avec Valentin Barco de Strasbourg et Ayyoub Bouaddi de Lille.

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Back-to-back pour Dembélé et Doué ?

Les Féminines du PSG placent une joueuse parmi les nommées pour le trophée de la meilleure espoir avec Anaïs Ebaylin. Elle est en concurrence avec Mélissa Bathi (Nantes), Lucie Calba (Nantes), Justine Rouquet (Montpellier) et Lily Yohannes (OL Lyonnes). Avec l’alternance dans les buts du PSG, ni Lucas Chevalier, tenant du titre, ni Matvey Safonov ne sont nommés pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Deux joueuses du PSG figurent dans la liste des nommées pour les meilleures joueuses de la saison, Romée Leuchter, meilleure buteuse de l’Arkema Première Ligue, et Sakina Karchaoui. Elles sont en concurrence avec Melchie Dumornay (OL Lyonnes), Clara Mateo (Paris FC) et Tabitha Chawinga (OL Lyonnes). Sans surprise, Luis Enrique est nommé pour le titre de meilleur entraîneur. Trois joueurs du PSG sont nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Ousmane Dembélé, qui a remporté le trophée la saison dernière, Vitinha et Nuno Mendes. Mason Greenwood et Florian Thauvin sont également en lice.

Les nommés lors de la cérémonie des Trophées UNFP