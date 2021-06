Plusieurs Parisiennes nommées pour les Trophées D1 Arkema

Lors de la “cérémonie” des Trophées UNFP, la section féminine du PSG a bien été récompensée avec le titre de meilleur espoir pour Sandy Baltimore, celui de la meilleure gardienne pour Christiane Endler, ainsi que de la meilleure joueuse pour Kadidiatou Diani. Le PSG a aussi réussi à placer sept de ses joueuses dans l’équipe type. Les Parisiennes pourraient réaliser une razzia pour les Trophées de la D1 Arkema. Ce mardi, le championnat de France a dévoilé les nommées pour les trophées de fin de saison. En ce qui concerne le titre de meilleure joueuse, Diani pourrait faire le doublé. Elle est en concurrence avec sa coéquipière Marie-Antoinette Katoto et la Bordelaise Khadija Shaw. Sandy Baltimore pourrait elle aussi faire le doublé dans la catégorie meilleure espoir. la numéro 21 parisienne est nommée en compagnie de la Lyonnaise Ellie Carpenter et la Rémoise Kessya Bussi. Christiane Endler pourrait elle aussi faire le doublé, la Chilienne étant en concurrence avec Mylène Chavas (Dijon) et Phallon Tullis-Joyce (Reims) pour le titre de meilleure gardienne. Enfin, Olivier Echouafni est en lice pour remporter le trophée de meilleur entraîneur de la saison en compagnie de Frédéric Biancalani (Guingamp) et Sandrine Soubeyrand (Paris FC). Les lauréat(e)s de ces Trophées seront dévoilé samedi lors d’un épisode spécial de D1 le Mag.