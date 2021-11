Comme à chaque fin d’année, les distinctions individuelles seront mises à l’honneur afin de récompenser les meilleurs joueurs de l’année civile suite à leur performance en club et sélection. Alors que de nombreux Parisiens sont déjà présents parmi les finalistes au Ballon 2021, le club de la capitale est également bien représenté dans la liste finale des Goal50. En effet pas moins de sept joueurs du PSG figurent dans cette liste pour ce Goal50 2021 : Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Achraf Hakimi, Ángel Di María, Kylian Mbappé, Leo Messi et Neymar Jr. À noter l’absence de Marquinhos dans cette liste finale.

Chez les femmes, Sandy Baltimore, Kadidiatou Diani, Grace Geyoro, Marie-Antoinette Katoto et Ashley Lawrence sont en lices pour remporter ce Goal50 2021. Les anciennes Parisiennes, Christiane Endler et Irène Paredes, sont également présentes dans cette liste finale.

À l’inverse des précédentes récompenses où les vainqueurs étaient désignés par un panel d’experts à travers les 42 éditions de Goal, cette année ce seront les fans et lecteurs qui choisiront parmi les 50 meilleurs joueurs masculins et féminins. « Cependant, il ne s’agira pas simplement de voter pour votre joueur préféré. Vous serez plutôt confrontés à des séries de face à face, sélectionnés au hasard (…) Il y a 2450 de combinaisons possibles entre les sections masculine et féminine, et les joueurs avec le plus de nominations seront couronnés vainqueurs du GOAL 50 pour l’année 2021 », rapporte Goal.com. Les votes seront ouverts du 2 au 16 novembre.

Les finalistes masculins pour le Goal50 2021

Gardiens (5) : Donnarumma , E.Martinez, E.Mendy, Navas , Oblak

: , E.Martinez, E.Mendy, , Oblak Défenseurs (6) : Alves, Bonuci, Chiellini, Dias, Hakimi , Shaw

: Alves, Bonuci, Chiellini, Dias, , Shaw Milieux (14) : Barella, De Bruyne, B.Fernandes, Foden, Grealish, Gündogan, Jorginho, Kanté, Kimmich, Koke, Mount, Pedri, Pogba, Pulisic

: Barella, De Bruyne, B.Fernandes, Foden, Grealish, Gündogan, Jorginho, Kanté, Kimmich, Koke, Mount, Pedri, Pogba, Pulisic Attaquants (25) : Benzema, Chiesa, Depay, Di María, Haaland, Havertz, Hulk, Insigne, Kane, Kubo, Lewandowski, Lukaku, Mahrez, L.Martinez, Mbappé, Messi, G.Moreno, Neymar, Ronaldo, Salah, Sherif, Son, Sterling, Suarez, Yilmaz

Les finalistes féminins pour le Goal50 2021