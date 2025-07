Plusieurs retour à l’entraînement à la veille de PSG / Real

Demain soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Lors de l’entraînement de veille de match, Luis Enrique a pu compter sur le retour de plusieurs joueurs.

Après avoir éliminé le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs (2-0), le PSG retrouve le Real Madrid en demi-finale pour tenter de relier la finale de la compétition. À la veille de cette rencontre, le club de la capitale s’entraînait une dernière fois. PSG TV a diffusé les quinze dernières minutes de cette séance.

Presnel Kimpembe encore absent

Sur les images, on peut voir que le coach du PSG pouvait compter sur un groupe quasiment au complet. Outre Willian Pacho et Lucas Hernandez, qui ont été autorisés à quitter le groupe vu qu’ils ne pourront pas jouer la demi-finale et la possible finale en raison de leurs cartons rouges reçus contre le Bayern, Presnel Kimpembe n’était également pas présent à l’entraînement collectif. Le titi ne s’entraîne plus avec ses coéquipiers depuis la semaine dernière et un coup reçu à l’entraînement. Laissés au repos lors de la séance de dimanche, Fabian Ruiz et Achraf Hakimi étaient bien de retour ce mardi. C’est également le cas pour Gabriel Moscardo.