Plusieurs retours à l’entraînement du PSG à la veille de Liverpool

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Plusieurs retours ont eu lieu lors du début de la séance.

Après sa belle victoire contre Toulouse en Ligue 1 vendredi soir (3-1), le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Liverpool dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc contre les Reds, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe au complet. Seul Quentin Ndjantou, opéré de l’ischio-jambier en début d’année et annoncé absent plusieurs mois, est assuré d’être forfait. Fabian Ruiz pourrait aussi devoir manquer à l’appel.

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Bradley Barcola présent lors du début de l’entraînement

En effet, le numéro 8 du PSG, absent depuis le 20 janvier dernier en raison d’une blessure au genou, n’a pas participé aux quinze premières minutes de l’entraînement qui étaient ouvertes aux médias ce mardi matin. Il ne devrait donc pas faire son retour à la compétition demain. Mais lors de ce premier quart d’heure, on a vu deux joueurs être présents avec leurs coéquipiers au traditionnel toro de début de séance. Touché au mollet contre Nice avant la trêve internationale, Senny Mayulu avait raté le rassemblement de l’équipe de France Espoirs et le match contre Toulouse. Il était bien présent ce mardi matin avec ses coéquipiers. Fera-t-il son retour contre les Reds ? Réponse dans les prochaines heures. Autre retour, plus surprenant celui-là, Bradley Barcola. Touché à la cheville contre Chelsea lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions et annoncé absent au moins un mois, l’international français a participé au début d’entraînement du PSG. Luis Enrique donnera surement plus de précisions sur son numéro 29 lors de la conférence de presse à partir de 13 heures.