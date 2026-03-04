Plusieurs retours espérés à l’entraînement du PSG

De retour à l’entraînement ce mercredi, le PSG devrait voir son infirmerie se vider à l’approche du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Après trois jours de repos, les joueurs du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mercredi après-midi au Campus de Poissy. Les Rouge & Bleu doivent désormais préparer la réception de l’AS Monaco ce vendredi soir (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1) en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

À lire aussi : LDC – Tendance positive pour la présence de Dembélé face à Chelsea

Et Luis Enrique espère récupérer quelques joueurs à l’approche du huitième de finale de Ligue des champions face à Chelsea (11 et 17 mars). Si Fabian Ruiz ressent toujours des douleurs à un genou et se dirige vers un forfait, trois autres joueurs pourraient faire leur retour à l’entraînement. Comme le rapporte Le Parisien, « Ousmane Dembélé (mollet) et João Neves (cheville) sont passés entre les mains expertes du staff médical pour observer l’évolution de leurs blessures respective », ce mardi. Si aucun risque ne sera pris avec les deux joueurs, l’optimisme est de mise en interne pour qu’ils puissent effectuer leur retour à l’entraînement.

Absent depuis le barrage aller de la Ligue des champions face à l’AS Monaco (2-3) le 17 février dernier, l’international français a manqué trois rencontres depuis (FC Metz, AS Monaco et Le Havre). Selon ses sensations lors des deux séances d’entraînement à venir, le Ballon d’Or 2025 pourrait figurer dans le groupe pour la réception de l’ASM en Ligue 1. « Ce sera, comme toujours, une question de ressenti de la part du joueur mais également du staff avec lequel il échangera pour prendre la meilleure décision », précise LP. Enfin, l’autre élément proche d’un retour à la compétition est Senny Mayulu. Touché au mollet, le Titi est censé retrouver ses coéquipiers à l’entraînement. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique qui devrait donc pouvoir compter sur trois retours avant les échéances importantes.