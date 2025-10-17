Plusieurs retours importants dans le groupe du PSG

Ce vendredi soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Strasbourg en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé un groupe avec plusieurs retours importants.

Après la trêve internationale, le PSG commence un marathon de sept matches en 24 jours avant la nouvelle trêve internationale contre Strasbourg ce soir au Parc des Princes dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour la réception des Strasbourgeois. Et le coach espagnol peut compter sur le retour de plusieurs de ses cadres.

A voir aussi : Un grand nombre de retours à l’entraînement à la veille de PSG / Strasbourg

Désiré Doué de retour

Touché au mollet en début de mois septembre avec l’équipe de France, Désiré Doué fait partie de ce groupe, tout comme Bradley Barcola et Senny Mayulu, qui avaient été dispensés des rassemblements de l’équipe de France et de l’équipe de France Espoirs lors de ce mois d’octobre. Touché au mollet contre Auxerre, Khvicha Kvaratskhelia, qui a rejoué avec sa sélection, est aussi disponible pour ce match du PSG contre Strasbourg. De retour à l’entraînement collectif hier, Marquinhos et Ousmane Dembélé ne figurent pas dans ce groupe, tout comme Fabian Ruiz et Joao Neves, qui ne sont pas encore remis de leurs blessures.

Le groupe du PSG