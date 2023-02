Le PSG commence à aborder un mois de février extrêmement chargé avec des grosses confrontations à venir dont deux à l’extérieur contre l’Olympique de Marseille et surtout face au Bayern Munich.

Ça y est, c’est le top départ du marathon fou qui attend le Paris Saint-Germain avec un premier déplacement sur la pelouse de l’OM ce soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France (21h10). Les Rouge & Bleu vont ensuite enchaîner avec un autre voyage mais cette fois-ci en terre monégasque avant de recevoir le Bayern Munich en Champions League. Les Munichois ne pourront pas compter sur Lucas Hernandez ni sur Manuel Neuer, tandis que Sadio Mané reste lui très incertain. Cependant, l’équipe de Julian Nagelsmann s’est renforcée avec les recrutements de Joao Cancelo, Daley Blind puis Yann Sommer. Mais ce début de semaine commence de la meilleure des manières pour le technicien allemand qui a pu récupérer des éléments forts de son effectif.

Upamecano & Choupo Moting dans le groupe dès ce week-end ?

À quelques jours de se déplacer dans la capitale française, le Bayern Munich affiche une bonne forme avec deux succès de suite et huit buts inscrits pour deux encaissés. Dans cette dynamique positive, les Bavarois ont vu Eric Maxim Choupo-Motting et Dayot Upamecano retrouver leurs coéquipiers à l’entrainement ce matin. Les deux joueurs devraient donc être aptes pour l’affiche en C1 et prétendent à une place de titulaire.

🛑 | À J-6 de PSG / Bayern Munich, Upamecano & Choupo Moting ont fait leur retour à l’entraînement ✅pic.twitter.com/aSaIme7E8F — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 8, 2023

Avec le départ de Lewandowski, l’ancien parisien « Choupo » réussit une bonne saison puisqu’il a inscrit 15 buts et délivré 4 passes décisives en 24 rencontres disputées. Il sera donc une arme à surveiller sérieusement par Marquinhos et les siens…