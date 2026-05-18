Plusieurs titis proches de signer professionnel avec le PSG ?

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Plusieurs titis pourraient signer leurs premiers contrats professionnels dans les prochaines semaines.

Avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG durant l’été 2023, de nombreux titis ont pu faire leurs débuts en professionnels. Certains ont réussi à se faire une place dans le groupe professionnel (Mayulu, Mbaye, Ndjantou…) alors que d’autres s’entraînent quelques fois avec l’équipe première et ont joué quelques matches (Jangeal, Boly, Nsoki…). En cette fin de saison, l’avenir de plusieurs titis est en discussion. Plusieurs d’entre eux pourraient signer leurs premiers contrats professionnels dans les prochaines semaines.

À lire aussi : Le PSG a convaincu Adam Ayari de signer son premier contrat professionnel

Selon L’Equipe, Yohan Cabaye, directeur du centre de formation du PSG, a multiplié les échanges pour convaincre certains titis de poursuivre l’aventure au sein de leur club formateur. Arthur Vignaud et Samba Coulibaly sont tentés par la signature de leurs premiers contrats professionnels avec le PSG. En ce qui concerne Pierre Mounguengue, il est dans le viseur du Paris FC et du Bayern Munich. Mais le titi se montre désormais plus ouvert à la perspective de signer pro dans son club formateur. Des discussions doivent avoir lieu dans les prochains jours, assure le quotidien sportif. « Sollicité à l’étranger, le défenseur Hermann Malonga (18 ans) se dirige, lui, vers un départ. Pour le gardien Martin James, actuellement blessé, la tendance reste incertaine. Mais la campagne de Youth League réussie du natif de Versailles n’est pas passée inaperçue », conclut L’Equipe.

















