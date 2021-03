Pochettino attendra demain pour Neymar (LP)

Absent des terrains depuis le 10 février en raison d’une blessure à l’adducteur, Neymar semble voir le bout du tunnel. Le Parisien participe aux séances d’entraînements collectives depuis le début de la semaine et il postule pour une place dans le groupe pour le déplacement capital à Lyon dimanche soir comme le rapporte Le Parisien sur son site internet ce soir. Mais pour ne prendre aucun risque, lui qui n’a plus joué depuis plus d’un mois, il devrait commencer le match sur le banc. Le quotidien francilien fait savoir que Mauricio Pochettino attendra la séance d’entraînement de demain pour prendre une décision avec son numéro 10. Le Parisien qui fait également un point sur l’avenir du Brésilien. “Si selon son entourage, rien n’est encore bouclé“, les négociations pour sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2026 “ne sont pas loin d’aboutir.“