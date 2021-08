Pochettino : “Au niveau défensif, on doit pouvoir empêcher les transitions”

Victorieux sur la pelouse du Stade Brestois 29 (4-2) en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1, le PSG occupe provisoirement la tête du championnat en attendant les autres résultats du week-end. Et pour ce déplacement au Stade Francis Le Blé, Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner un 4-4-2 en losange avec la présence de 4 milieux de terrain. Après la rencontre, l’entraîneur parisien a répondu aux questions d’Amazon. Il s’est également exprimé en conférence de presse d’après-match.

Retient-il la victoire en priorité ou la déception des deux buts encaissés ? (Amazon)

Pochettino : “C’est mieux de ne pas concéder de but mais c’est une équipe qui a beaucoup de qualité dans ce championnat. Mais sur certaines actions, on ne devrait pas concéder de but. On a contrôlé le match en première période et c’était la même chose en seconde période. On a marqué les buts qu’ont devait marquer. Au final, c’est plutôt une bonne performance.”

Le milieu de terrain, l’un des chantiers du jeu parisien ? (Amazon)

Pochettino : “Il faut améliorer tous les aspects du jeu, mais on est en tête du championnat avec 9 points et il y a de quoi être heureux. Il faut continuer à travailler car on doit encore améliorer des choses.”

Les frappes lointaines (Amazon)

Pochettino : “Oui, c’est très bien de marquer comme ça, que ce soit Gueye ou Herrera. C’est toujours important que tous les joueurs marquent. L’équipe a besoin de l’aide de tous les joueurs.”

Keylor Navas titulaire, un choix définitif ? (conf)

Pochettino : “C’est une décision qu’on doit prendre comme d’autres décisions dans un effectif de 28 joueurs. Il n’y a qu’un seul gardien qui peut débuter chaque match. Les décisions seront prises à chaque fois dans l’intérêt du groupe.”

Quatre buts marqués malgré l’absence de certains offensifs, comment arrêter ce PSG ? (conf)

Pochettino : “Il faut avoir du respect pour toutes les équipes. On a un effectif avec des noms qui brillent. Mais notre principal défi est de mettre tous ces talents au service de l’équipe. C’est difficile, on a besoin de travail pour obtenir une équipe costaud.”

Que faut-il améliorer ? (conf)

Pochettino : “On doit s’améliorer en tout, dans le jeu offensif, dans le jeu de position. Trouver une meilleure position pour contrer des équipes qui jouent en bloc bas. Il faut trouver un jeu plus fluide pour avoir un jeu offensif de plus grande qualité. Au niveau défensif, on doit pouvoir empêcher les transitions.”

Préfère-t-il une victoire 4-2 ou 2-0 ? (conf)

Pochettino : “Je préfère gagner, mais si je dois choisir je préfère ne pas prendre de but. On est dans le début de Championnat, on voit que c’est difficile pour toutes les équipes.”