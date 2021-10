Pochettino : « Avoir Leo au PSG est un cadeau de la vie »

Mauricio Pochettino a profité de la trêve internationale pour donner une interview à Jorge Valdano pour Universo Valdano. Le technicien argentin a balayé plusieurs sujets de l’actualité du PSG, l’été tumultueux de Mbappé, la MNM, Sergio Ramos.

« Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014, ou celle de Messi et Neymar. Ces footballeurs sont de grands champions mais ils doivent s’habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu’ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être à leur niveau. S’ils récupèrent cette étiquette, bien sûr, nous pouvons accomplir n’importe quoi. Mais le combat commence pour trouver la meilleure version de chacun. L’orchestre doit être juste« , explique l’entraîneur du PSG dans un entretien accordé à la Movistar+.

L’Argentin a aussi parlé de son attaque de feu, la MNM. « Ce qu’ils apprécient le plus, c’est la spontanéité. Ils ne cherchent pas un référent, ils recherchent le naturel. Que vous puissiez établir une relation de confiance dans laquelle vous vous sentez libre de lui dire ce que vous en pensez et vice versa. L’entraîneur doit rechercher cette complicité avec le joueur et ne pas le tromper. Ensuite, dans le vestiaire, les privilèges sont accordés par la nature de l’autre. Ce sont de grands noms, mais la performance collective est celle qui vous donnera la possibilité de gagner.«

Mauricio Pochettino qui a également évoqué le feuilleton Kylian Mbappé cet été. « J’ai toujours vu le club très ferme avec Mbappé. L’idée était qu’il continue avec nous et Mbappé, je le voyais tranquille. C’est un grand professionnel et il a respecté sa situation contractuelle. Kylian est quelqu’un d’intelligent, jeune, mais mature. C’est un joueur extraordinaire. Il est champion du monde. C’est le présent et le futur.«

Le coach parisien s’est montré dithyrambique envers Lionel Messi. « C’est une figure mondiale. Probablement le meilleur de tous les temps. Avoir Leo est un cadeau de la vie. Personne ne s’attendait à sa fin à Barcelone, pas même lui. Le président, Leonardo et le club en général ont fait un excellent travail en signant Messi. Une énorme attente s’est créée à Paris, et dans le monde entier. J’aime son naturel et son sentiment qu’il doit rendre l’amour qu’il a reçu. »

Il a enfin voulu saluer Neymar, l’homme et le joueur. « Il a une excellente relation avec tout le monde. Il a un grand cœur. Dans l’intimité il est sensible, il aime faire des câlins aux gens. Il a une bonne essence. Ensuite, il a ce début de compétition, de sauvage de la rue, mais c’est un gars fabuleux.«