Le PSG a réalisé une belle performance ce soir sur la pelouse de Lyon pour repartir avec les trois points (2-4) et reprendre la première place à Lille à la différence de buts. En conférence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe, Mauricio Pochettino a félicité ses joueurs mais aussi Kylian Mbappé pour son 100e but en Ligue 1.

La performance parisienne

Pochettino : “Je suis très content qu’on ait fait un très, très grand match aujourd’hui, surtout pendant une heure. Je veux vraiment féliciter mes joueurs. C’est très fort ce qu’ils ont fait ce soir face à un rival qui avait eu toute la semaine pour préparer ce match, contrairement à nous qui avons eu à jouer en Coupe de France. Notre objectif est de pouvoir jouer à ce très haut niveau pendant quatre-vingt-dix minutes désormais, maintenir ce niveau de jeu sur tout un match. Depuis que je suis arrivé, le 3 janvier, mon objectif était d’avoir de la constance, de la régularité. Mais certaines choses, comme les blessures, le Covid, font que ça prend un peu de temps. Il faut faire avec.“

Kean

Pochettino : “Je ne veux pas parler d’un joueur en particulier après un résultat aussi positif que ce soir. Je n’aime pas faire ça et comparer. On a un effectif d’une trentaine de joueurs et chacun d’entre eux est important. Notre collectif est primordial, c’est tout ce qui compte. Moise a été important et s’est battu pour le collectif ce soir, Mauro a été important aussi quand il a joué.“

Un message pour les adversaires ?

Pochettino : “Non, il n’y a aucun message envoyé à personne. Je n’envoie même pas de message à ma femme. Le seul message, il est envoyé à l’intérieur. C’est celui de continuer à travailler.“

Mauricio Pochettino qui a expliqué que Kylian Mbappé était sorti par précaution après avoir reçu un petit coup à la cheville.