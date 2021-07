Pochettino : “C’est un privilège incroyable d’être l’entraîneur du PSG”

Depuis ce vendredi, le PSG a officialisé la prolongation de Mauricio Pochettino jusqu’en 2023. Initialement lié avec le club de la capitale jusqu’en 2022, l’Argentin de 49 ans a vu une option automatique d’une année supplémentaire être levée suite à la qualification des Rouge & Bleu en Ligue des champions. Après cette annonce, l’entraîneur parisien a évoqué sa joie de prolonger l’aventure avec le club de la capitale, dans un entretien au site officiel du club.

Son sentiment après cette prolongation

Pochettino : “Je suis vraiment très heureux. Je le suis pour moi mais aussi pour mon staff (qui a également prolongé jusqu’en 2023, ndlr). Je pense que c’est très important pour nous de sentir le soutien du club et bien sûr, je veux remercier le Président Nasser, Leonardo et le Paris Saint-Germain de nous faire confiance. Nous espérons que tous ensemble, nous pourrons réaliser tout ce que nous voulons, gagner des titres et réaliser toutes les choses dont nous rêvons.”

Entraîneur du PSG après avoir été joueur et capitaine

Pochettino : “Il était difficile d’imaginer un jour devenir le coach de cette équipe ! Mais aujourd’hui, c’est un rêve devenu réalité. Nous vivons des choses incroyables ici, alors il faut savourer. Après toutes les choses qui se sont produites au cours des derniers mois, je pense que nous devons continuer à travailler dur, à essayer tous ensemble de construire un projet très solide. C’est un privilège incroyable d’être l’entraîneur du Paris saint-Germain, c’est incroyable.”

Son métier au quotidien

Pochettino : “C’est difficile à expliquer ! D’abord, ce sont 12 heures par jour passés sur le terrain d’entraînement, à travailler et se concentrer pour essayer d’aider les joueurs à réaliser la meilleure performance possible. Mais c’est surtout notre passion. Le football est notre passion. Et travailler dans le football est un rêve. Alors forcément, on profite de chaque moment, parce que faire partie de la famille du Paris Saint-Germain est un rêve devenu réalité. Alors nous allons essayer de donner le maximum, et tout faire pour que nos supportent se sentent fiers. Et bien sûr, pour que le club et que nos joueurs atteignent tous leurs objectifs.”