Pochettino : « Di Maria a toujours été un joueur important »

Le PSG reçoit demain Montpellier dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Vainqueur de ses sept premiers matches de Ligue 1, le club de la capitale voudra poursuivre son début de saison parfait contre les Héraultais qui ont réalisé un début de saison moyen (10e, 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites) même s’ils restent sur trois matches sans défaites (1 victoire, 2 nuls). À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

Les victoires dans les dernières minutes

Pochettino : « On peut faire différentes lectures. Marquer dans les dernières minutes, ça peut dire que l’équipe se bat jusqu’au bout pour aller chercher la victoire. Comme entraîneur, on voudrait aussi faire la différence avant. On est satisfait de l’équipe.«

Messi

Pochettino : « Il a recommencé à courir aujourd’hui. On espère que l’évolution sera positive, on fera un nouveau point dimanche. Peut-il jouer contre City mardi ? Oui, on espère. On doit être prudent, on verra son évolution dans les prochains jours Icardi ? Il a beaucoup apporté jusqu’à sa blessure. Il revient petit à petit, il a marqué contre Lyon et a montré son importance contre Lyon et Metz.«

Di Maria

Pochettino : « Il a toujours été un joueur important. Il y a différents systèmes dans lesquels il peut être utilisé. On verra quelles sont les différentes animations qu’on va utiliser pour trouver le meilleur équilibre pour l’équipe et où il se sentira le plus à l’aise.«

Montpellier

Pochettino : « Ce qui est important c’est le match contre Montpellier. On veut gagner et s’améliorer. Le match de Manchester City n’a pas d’influence sur le match de Montpellier. On est tous focalisés sur ce match important. On doit gagner pour continuer notre série. On sait qu’on a des choses à améliorer. Ils ont perdu Delort et Laborde, qui ont marqué beaucoup de buts en Ligue 1. Mais c’est une équipe avec des qualités, qui est dangereuse dans les transitions et pas seulement. Elle construit bien son jeu, avec des joueurs de qualité et un niveau de jeu très intéressant.«

Les incidents en Ligue 1 avec les supporters

Pochettino : « C’est une situation délicate, et c’est difficile pour les entraîneurs d’avoir une opinion. Il y a des entités qui doivent prendre des décisions. Il y a l’Etat, la Ligue, la Fédération… qui ont des compétences et qui doivent prendre des décisions pour la sécurité de tous dans les stades.«

Les critiques d’Antonetti sur Mbappé

Pochettino : « Je peux comprendre ce qu’il a dit. Il faut prendre en compte le contexte. Ils ont perdu le match à la 94e minute. Je peux comprendre sa frustration. Mbappé est un gars merveilleux, un grand compétiteur, qui veut toujours gagner. S’il y a eu des problèmes, il faut les mettre en contexte. Mbappé est un garçon extraordinaire et très humble. Mais je peux comprendre la frustration d’Antonetti. »

La différence de forme de son équipe en début match et dans la dernière heure

Pochettino : « On démarre bien les rencontres. Il nous manque un peu de détermination pour faire la différence et marquer un deuxième, un troisième but. Je ne pense pas que ce soit un problème physique. C’est plus au niveau de la régularité sur 90 minutes.«

Herrera

Pochettino : « Il a fait la pré-saison avec nous. C’est un crack, un top joueur, avec beaucoup d’humilité, extrêmement professionnel, toujours au service de l’équipe. Il s’entraîne toujours à 100%, qu’il joue ou non. C’est le genre de joueur que chaque entraîneur aime avoir. Il se donne complètement. Il sait aussi marquer, c’est important. »