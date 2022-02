Le PSG a dominé le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid ce soir. Les Parisiens ont dû attendre les dernières secondes du match, et un but de Kylian Mbappé, pour valider cette domination. Au micro de Canal Plus, Mauricio Pochettino a tenu à féliciter son équipe.

« Je suis très heureux. La performance de l’équipe était très bonne. Globalement, on était meilleur que le Real Madrid. On a mérité la victoire. Il reste encore un match mais c’était important d’avoir fait ce premier pas. C’était un très bon match, on a coupé leur circuit. On a mis beaucoup de pression dans le milieu de terrain. On a beaucoup travaillé pour mettre en place la meilleure stratégie pour récupérer le ballon le plus haut possible. Et bien sûr, on a bien contrôlé le match pendant 90 minutes. On a subi très peu d’action. Les joueurs méritent le crédit. On travaille pour les joueurs. Ce n’est qu’une question de temps, de travail ensemble. Ils ont un talent énorme. On est très content pour eux. C’est un très long moment à attendre avant le match retour. On doit être concentré sur la Ligue 1.«