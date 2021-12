Pochettino : « Lens nous a fait souffrir »

Le PSG, une nouvelle fois décevant dans le jeu, a arraché le match nul (1-1) sur la pelouse de Lens grâce à ses entrants Kylian Mbappé – passeur – et Georginio Wijnaldum, buteur. Seko Fofana avait ouvert le score pour Lens. A l’issue de la rencontre, Mauricio Pochettino n’a pas caché que son équipe n’avait pas réalisé son meilleur match.

« C’était un match difficile. Lens est une équipe physique. Ils nous ont fait souffrir. Je pense que l’on a fait une bonne partie même si on a souffert. Je pense que le match nul est mérité. Déçu de ton équipe ? Non, Non, Non. Nous sommes venus ici après un match à haute intensité mercredi. C’est difficile, mais il faut donner du crédit à Lens. C’est toujours difficile de jouer après ce genre de match. Ils ont très bien joué et j’aime cette équipe. Ils jouent vraiment très bien, ils sont très physiques et athlétiques. Bien sûr, l’intensité du match est difficile à rééditer match après match. On a fait beaucoup d’erreurs. On a perdu énormément de ballons. Je pense que même si n’est pas notre meilleur match, l’équipe a donné son maximum, souligne l’entraîneur du PSG au micro de Canal Plus. Il faut féliciter les joueurs mais on sait que l’on peut faire mieux.«