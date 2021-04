Pochettino : “Nous sommes dans une bonne position en attendant les résultats des rivaux”

Le PSG a assuré l’essentiel ce samedi sur la pelouse du FC Metz. Opposé à l’équipe de Frédéric Antonetti à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, le club de la capitale s’est imposé sur le score de 3 à 1 et occupe provisoirement la tête du championnat, en attendant les résultats de ses adversaires dans la course au titre. Après ce succès, Mauricio Pochettino est revenu sur la prestation parisienne et le coup reçu par Kylian Mbappé, au micro de Canal Plus. Il est également revenu plus en détails sur le match en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par leparisien.fr.

Le coup reçu par Kylian Mbappé ?

Pochettino : “Il a reçu un coup au niveau du quadriceps, c’est une béquille. Mais nous pensons que ce n’est pas grave. Sur l’action, on voit bien que c’est un coup au niveau du quadriceps. Il est calme et tranquille. Une béquille c’est toujours douloureux. On espère que tout ira bien.”

La victoire face à Metz et la place provisoire de leader

Pochettino : “Je pense que nous avons contrôlé le match, l’équipe a bien joué. C’est dommage d’encaisser le but dès le retour des vestiaires mais je pense que le résultat est juste et que nous méritons clairement les trois points. Il n’y a aucun doute. Important de mettre la pression sur les concurrents ? Oui, c’est important d’être là et de se battre pour le titre, c’est l’objectif du club. Nous avons gagné aujourd’hui et nous sommes donc dans une bonne position en attendant les résultats des rivaux.”

La prestation de Verratti et son positionnement

Pochettino : “On est très contents de ce qu’a réalisé Marco. Il a pu jouer 90 minutes. On l’a vu avec de l’énergie. C’est un joueur important qui peut nous apporter sur énormément d’aspects. Marco, c’est un joueur qui peut parcourir de longues distances. On ne peut pas le fixer dans une seule position. Il est capable de lire ce que l’équipe demande à différents moments. Il faut trouver l’équilibre pour répondre à ce que l’équipe a besoin.”

A-t-il trouvé la bonne formule avec Mbappé en numéro 9 ?

Pochettino : “Avec des joueurs comme Kylian, Ney ou Marco, il y a l’obligation de trouver des solutions, des formules. Il faut trouver les bonnes combinaisons, un bon équilibre entre les phases défensives et offensives. On n’a pas eu beaucoup de temps depuis notre arrivée pour travailler tout cela, et c’est sûr que cela demande du temps.”

Marquinhos apte face à Manchester City ?

Pochettino : “Il s’entraîne bien. On verra comment il est mercredi, on espère qu’il pourra être à disposition.”