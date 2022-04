Pochettino : « On a besoin de nos supporters pour aller chercher le 10e titre »

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG entame la dernière ligne droite de sa saison 2021-2022 avec la réception de Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Il a été question de la longue liste d’absence pour affronter les Merlus, l’élimination contre le Real et ses conséquences, le moral de l’équipe ou encore la fin de saison… Extraits choisis.

Les joueurs décisifs avec leurs sélections (PSG TV)

« C’est bien, mais il va falloir le reproduire ici maintenant. »

Le match contre Lorient (PSG TV)

« Ça va être un match difficile, mais si on joue à notre niveau, on sera proche de la victoire.«

Possibilité de voir des changements dans le XI face à Lorient avec les nombreuses absences et avec des jeunes ?

« C’était un match très mauvais contre Monaco. On n’a pas été bien. La plupart des joueurs étaient concernés par la période internationale, ce n’est pas une excuse mais c’est à prendre en considération. Des joueurs sont revenus de la trêve avec quelques pépins. »

Un manque de leader au PSG ?

« Le débat n’est pas correct. Le leadership s’exerce de différentes façons. On a vécu une grosse déception face au Real Madrid alors que le PSG est un club qui veut remporter la Ligue des champions. Des grands joueurs, des grands entraîneurs sont passés par ce club. Je ne pense pas que le débat doit être porté sur le manque de leadership. »

Se racheter auprès des supporters face à Lorient ?

« L’équipe va beaucoup mieux. Il y a eu de la tristesse et de l’amertume après le Real Madrid et Monaco. On a retrouvé un groupe avec de bonnes sensations. Aujourd’hui, on doit se focaliser sur le dixième titre de champion de France. Au-delà de la déception qu’il peut y avoir par rapport à l’élimination en Ligue des champions, c’est le moment de se rassembler autour de cet objectif, on a besoin de nos meilleurs joueurs et du soutien de l’ensemble du club. Avec le soutien des supporters, ce sera plus facile de gagner nos matches. C’est le moment de laisser de côté les mauvais sentiments, sans oublier ce qui s’est passé.«

Plus de difficultés à installer un collectif au PSG qu’à Tottenham ?

« Chaque processus demande du temps. À Tottenham aussi ça avait pris du temps. L’important c’est de pouvoir optimiser tous les outils dont on dispose. Il ne s’agit pas de dire si c’est plus difficile ou non. À Tottenham le processus avait pris du temps. L’important c’est d’avoir une vision, une continuité. Des clubs travaillent de façons différentes comme la Juventus ou City et parfois ils n’arrivent pas non plus à obtenir ce qu’ils veulent.«

Le tirage au sort de la Coupe du Monde pour l’Argentine et la France ?

« Ce sont des grandes sélections, ils font partie des favoris. J’ai parlé avec Kimpembe et Mbappé ce matin, je leur ai dit de faire attention au Danemark.«