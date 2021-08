Pochettino : “On a concédé trop d’occasions à mon goût”

Dans la difficulté, le PSG a parfaitement débuté son championnat 2021-2022 en rapportant les trois points de son déplacement à Troyes (2-1). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a notamment pu compter sur le retour de Kylian Mbappé et les titularisations des recrues Achraf Hakimi (buteur) et Georginio Wijnaldum. Après cette victoire face à l’Estac (2-1), l’entraîneur parisien est revenu sur la performance de son équipe au Stade de l’Aube, dans des propos rapportés par lequipe.fr. Il a également évoqué le dossier Lionel Messi et le retour des supporters dans les stades.

Le match face à Troyes

Pochettino : “C’était un match très difficile dès l’entame avec plusieurs erreurs. Nous avons encaissé le premier but sur corner. Une équipe comme Paris doit faire beaucoup mieux dans cette situation. On a eu des bons moments et d’autres moins. On a concédé trop d’occasions à mon goût. C’était important de bien commencer. Il faut donner du crédit à Troyes qui a très bien joué. Ça a été une équipe qui nous a rendu les choses difficiles, mais la victoire est importante. On espère toujours à mieux mais il faut donner du crédit à Troyes, une équipe qui a montré de l’énergie et un jeu intéressant. Nous sommes en début de saison et parfois il y a un manque de rodage. Je ne suis pas satisfait quand on perd ou fait match nul. On espère toujours gagner 5-0, mais on prend cette victoire comme elle est.”

Le dossier Lionel Messi

Pochettino : “J’étais totalement concentré sur le match. Un coup de fil de Leonardo ? Pas encore (rires). On travaille, comme je l’ai déjà dit. On fait des efforts pour rendre l’équipe meilleure, il y a plusieurs options, on va voir. Si j’ai parlé à Messi au téléphone ? Non jamais (en français, ndlr). Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses se passent et se disent (…) Messi fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire et tout entraîneur rêve d’entraîner les meilleurs.”

L’actualité autour de Lionel Messi a-t-elle eu un impact sur la préparation du match?

Pochettino : “Les joueurs sont des professionnels. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a accès aux informations et a vu que Lionel Messi ne continuerait pas à Barcelone. Son nom a été associé à différents clubs. Mais je crois que l’équipe est professionnelle et a fait abstraction de cela pour ce match. Et qu’elle va rester concentrée jusqu’à la fin du mercato.”

Le retour de Kylian Mbappé

Pochettino : “Kylian Mbappé est un joueur très professionnel qui est revenu en très bonne forme et qui a fait très attention à lui. Ce soir, c’était bien même s’il y a des choses à améliorer.”

La présence des supporters

Pochettino : “C’était incroyable, c’est aussi ça le football, on a ressenti de l’adrénaline aujourd’hui, c’est ce qu’on veut ressentir, et c’est ce qui nous a manqué pendant près de deux ans sans eux. C’était triste pour ceux qui aiment le football et sa passion. Maintenant on est heureux, vraiment contents de les voir de retour.”