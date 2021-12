Pochettino : « On doit encore s’améliorer »

Le PSG a une nouvelle fois proposé une prestation moyenne contre Nice ce soir (0-0). Avec ce nul, les Rouge & Bleu décrochent tout de même le titre – honorifique – de champion d’automne. Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a estimé que son équipe aurait mérité mieux ce soir dans des propos relayés par Le Parisien.

Le match

« On était meilleurs aujourd’hui mais on n’a pas marqué malgré nos occasions. Je crois que l’on aurait mérité de l’emporter. Cela arrive dans une saison, des matches comme ça. On joue comme on doit jouer et selon les difficultés du moment. On s’améliore petit à petit. On est qualifiés en 8e de finale de la Ligue des champions et premier en championnat. On doit encore s’améliorer quand les moments décisifs vont arriver. Il nous a manqué de la précision pour finir. Parfois, c’est comme ça, ça ne tourne pas rond, il y a le gardien qui s’interpose, il faut l’accepter dans une saison.«

Le match de Messi

« D’un point de vue football, je vois un joueur qui a remporté sept Ballons d’Or. C’est toujours un plaisir de le voir jouer, de voir ce qu’il fait. »

Sa défense

« La sortie de Kimpembe ? On allait faire des changements et, à ce moment-là, Presnel nous a dit qu’il avait une gêne. Pour le reste, je suis satisfait de la partie défensive de l’équipe. »

Au micro de PSG TV, l’entraîneur argentin a tenu le même discours. « Je pense qu’on a dominé le match, nous avons été meilleurs, on s’est malchanceux, parce que nous nous sommes créés des occasions sans parvenir à marquer. Parfois ça arrive, vous dominez, passez 90 minutes à créer des occasions , à être meilleurs, mais sans marquer c’est difficile de gagner le match. Nous sommes motivés, nous travaillons dur, pour essayer de progresser chaque jour. Nous devons regarder vers l’avant et essayer d’être meilleurs chaque jour. La Ligue 1 est très difficile. Je pense que nous devons travailler dur dans ce championnat très compliqué, et c’est le cas pour toutes les équipes.«