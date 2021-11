Pochettino : « On garde un goût amer de ce résultat »

Le PSG a maîtrisé Bordeaux pendant 70 minutes et a réussi à mener 3-0. Mais dans les dix dernières minutes, les Parisiens ont concédé deux buts (2-3). Mauricio Pochettino estime que son équipe a fait un bon match même si elle aurait pu s’éviter cette fin de match compliquée.

« Nous avons dominé la partie, nous avons fait un bon match. On a eu le contrôle du match. C’est dommage qu’à la 77e ou la 78e minute nous ayons concédé ce but, confesse l’entraîneur du PSG sur Canal Plus. On garde un goût amer de ce résultat. On a concédé deux buts et la sensation qui domine c’est qu’on n’a pas su dominer le match pendant 90 minutes. Cette semaine nous avons travaillé, nous nous sommes préparés et on est tombé contre une équipe solide. Le visage que je veux voir du PSG ? Oui, je pense que nous avons fait des choses positives. On a eu un jeu un peu plus fluide. Quand on a marqué le 2-0, on a fait ensuite quelques erreurs techniques. Au milieu de terrain, tout n’était pas fluide. Nous devons jouer un peu plus simple. Nous avons joué contre une équipe difficile et très solide.«

Pour PSG TV, Mauricio Pochettino a voulu retenir les trois points pris ce soir. « Je pense que les 3 points sont importants, pour continuer à gagner des matches. Nous sommes bien placés dans le tableau. Je pense qu’aujourd’hui nous avons dominé le match, mais nous avons été un peu malchanceux et déçus au cours des 10 dernières minutes d’avoir concédé 2 buts. Bien sûr nous ne sommes pas entièrement satisfaits car concéder deux buts est toujours une chose à revoir.«