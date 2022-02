Pochettino : « On souhaite une performance aboutie contre Rennes »

Le PSG affronte demain soir (21 heures, Prime Video) – au Parc des Princes – Rennes en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. À cinq jours du match contre le Real, l’entraîneur argentin a évidemment été questionné sur ce sujet, mais également Neymar et sa présence pour les huitièmes, l’évolution de la blessure de Sergio Ramos…Extraits choisis.

XI déjà en tête pour le match du Real Madrid ?

« On est concentré sur le match de demain. Il y a encore des circonstances qui peuvent faire varier la situation. On connaît l’importance de la Champions League mais pour nous aujourd’hui le plus important c’est que la concentration soit tournée vers le match de vendredi. »

Important de faire un match comme contre Lille ?

« Oui c’est toujours important, le football est un état de sensations, on souhaite une performance aboutie. Il faudra gagner, ce sera une revanche. La meilleure façon de préparer les échéances, c’est de gagner demain.«

Danilo Pereira

« Lorsqu’un milieu de terrain marque, on se focalise sur l’aspect offensif. C’est un joueur important pour l’équilibre défensif mais aussi dans les transitions.«

Mbappé

« C’est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions. Il a déjà montré qu’il peut jouer côté droit, comme attaquant, en pointe. Il a besoin de se sentir libre sur le terrain. Il peut aussi marquer dans toutes les positions. C’est un joueur qui fait vraiment mal quand il a cette liberté. »

La gestion de Neymar

« Oui, c’est un grand joueur qui veut jouer dans les grands matches. Mais c’est un joueur expérimenté qui a déjà eu des blessures. Il a la maturité pour pouvoir gérer ce type de situation et utiliser ces situations pour sortir le meilleur de lui-même. On verra dans les prochains jours pour savoir s’il pourra être là mardi. »

Benzema incertain

« C’est l’un des meilleurs attaquants du monde, il montre son talent depuis des années au Real Madrid. Sans aucun doute, ce sera une perte pour Madrid. Mais je ne dis pas que ça va bénéficier au PSG car le Real a un effectif très important. C’est sûr que dans l’analyse, c’est quelque chose à prévoir.«