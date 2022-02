Lionel Messi a réalisé une très bonne performance ce soir lors de la victoire du PSG contre Saint-Etienne au Parc des Princes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1 (3-1). Double passeur décisif, l’Argentin a confirmé sa montée en puissance. Il est désormais le meilleur passeur de Ligue 1 – à égalité avec son coéquipier Kylian Mbappé – avec 10 offrandes.

Au micro de Canal Plus, Mauricio Pochettino a pris la défense de son numéro 30. « Messi ? C’est incroyable, c’est magnifique. Aujourdhui, il lui manque seulement le but. Il a très bien joué et nous sommes très content parce que l’équipe se sent bien, confortable. Petit à petit on joue de mieux en mieux.«

En conférence de presse, le technicien du PSG a encensé son attaquant Kylian Mbappé, double buteur ce soir et qui devient, à égalité avec Zlatan Ibrahimovic, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG (156 buts).

« Ce n’est pas facile. C’est incroyable, magnifique. Nous sommes très contents de lui, qu’il soit avec nous. Je suis fier de lui. Je suis très content parce qu’on finit très bien les matches. Nous avons joué la deuxième mi-temps dans le chemin que nous voulions jouer. Kylian est un joueur fantastique. Leo, Ney ont aussi été importants pour nous, savoure l’entraîneur du PSG dans des propos relayés par le Parisien. Comment va Mbappé, qui se tenait la cuisse en fin de première mi-temps ? Kylian va bien. Il n’avait pas de problème. Il est suspendu contre Nice et pourra travailler durant une semaine. Il sera prêt pour débuter à Madrid.«

Mauricio Pochettino a aussi salué la montée en puissance de son équipe. « Il y a du progrès, des petits pas. Je suis content de ça. C’est de cette façon qu’il faut s’améliorer. L’équipe gagne en confiance alors qu’on était encore mené au score. L’équipe gagne en richesse tactique. Les occasions concédées par son équipe ? Je le répète. Nantes est un accident, pas une référence. C’était un match difficile à gérer après la rencontre face au Real Madrid. En première mi-temps, ce soir, on a concédé des occasions, on n’a pas su lire le match comme il le fallait. En deuxième, on a su faire face. Le foot français est dynamique avec des joueurs agressifs, puissants. Si on commet des erreurs, on concède des occasions. Je suis content du niveau défensif de l’équipe même s’il y a des choses à corriger. On travaille là-dessus.«