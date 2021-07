Le PSG s’est imposé contre Orléans ce samedi soir (1-0) dans le cadre de son quatrième match de préparation. Mauricio Pochettino a réalisé une large revue d’effectif avec une première mi-temps avec beaucoup de titis parisiens (8) avant qu’il fasse rentrer les cadres en seconde période. Ce remaniement d’équipe a fait du bien aux Parisiens qui se sont montrés plus dangereux et qui ont réussi à s’offrir la victoire grâce à un but d’Achraf Hakimi. L’entraîneur argentin s’est dit heureux de l’engagement et de l’effort de ses joueurs.

“Je pense que la chose la plus importante pendant cette période est de construire une première structure et bien sûr, de travailler la condition physique et elle s’améliore chaque jour. Et on doit aussi se mettre en mode “compétition”. Parce qu’en même temps, lorsque vous êtes en compétition et que vous n’êtes pas frais, comme nous travaillons très dur, c’est toujours difficile, explique Pochettino pour PSG TV. Mais c’est le genre de caractère que nous devons montrer dans ce type de match. Je suis très content de l’engagement et de l’effort des joueurs. Je pense que c’est toujours important de gagner, mais ce n’est pas l’objectif principal. Je suis vraiment content de la façon dont nous nous battons depuis le début de la présaison.“

Mauricio Pochettino qui a évoqué le retour à la compétition d’Achraf Hakimi, seul buteur du soir. “Le plus important pour Achraf est d’avoir le ressenti dont il a besoin. Il est arrivé il n’y a pas si longtemps et pour lui, c’est très important d’avoir un bon ressenti et d’apprendre à connaître ses coéquipiers. Pour lui, de se préparer et de construire sa forme physique, et bien sûr d’être heureux et faire ce qu’il doit faire.“