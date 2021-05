Souvent, quand le PSG est en difficulté sur le terrain, les joueurs perdent leur sang-froid. La dernière action en date, la semelle d’Angel Di Maria sur Fernandinho après une énième provocation du Brésilien qui lui a valu un carton rouge. Cette saison, le PSG est d’ailleurs le club qui a reçu le plus de carton rouge en Ligue des Champions avec quatre (Gueye contre Leipzig et City, Kimpembe contre Leipzig et Di Maria contre City). En Ligue 1, le PSG n’est pas en reste avec notamment la bagarre lors du premier classico avec les expulsions de Layvin Kurzawa – qui avait pris six matches de suspensions – Neymar et Leandro Paredes. De la nervosité que Mauricio Pochettino va tenter de travailler selon les informations du Parisien. Le technicien argentin “entend travailler la gestion des émotions de son groupe.” Pochettino “s’il est allé converser sans animosité avec Björn Kuipers” après les accusations d’Herrera et Verratti à propos d’insultes du Néerlandais envers certains joueurs parisiens, s’est fixé une ligne de conduite, ne pas évoquer les décisions d’arbitrage. Une manière de faire retomber la pression. Il prône également le fait de parler du contrôle des émotions dans le foot. Une chose qui pourrait aider ses joueurs à être plus calme sur le terrain.