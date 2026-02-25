Pocognoli : « Il va falloir qu’on soit très bons, on y croit »

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Battu à l’aller, le club monégasque pense pouvoir renverser la situation.

Le PSG et Monaco vont se disputer la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Après avoir pris une option à l’aller au stade Louis-II (2-3), le PSG voudra terminer le travail devant ses supporters. Mais les Monégasques n’ont pas dit leur dernier mot, comme l’a expliqué leur coach, Sébastien Pocognoli, en conférence de presse. Il estime avoir les atouts pour renverser la situation.

Vous sentez-vous capable de renverser ce PSG ?

« On est capable de tout. On va entamer le match avec l’idée de réaliser quelque chose. On a un rôle d’outsider qui a été fixé avant le match, mais il y a beaucoup de circonstances ces dernières semaines qui nous permettent de garder une pincée d’espoir. Il va falloir qu’on soit très bons, on y croit. »

Comment on va gérer ce match retour ?

« On va essayer de respecter le plan de jeu qu’on mettra en place demain, d’être dans un état d’esprit où on a envie d’aller gagner. Mais en face, il y a aussi une très bonne équipe et il va falloir composer avec ça. Il faudra avoir de l’ambition mais aussi être réfléchi dans la manière. »

Son jugement du PSG 2025-2026

« Ils ont quasiment tout gagné l’année passée, c’est une grande équipe qui va se battre encore une fois pour tout, parce que c’est l’ambition affichée en début de saison. Avec toute la qualité qu’ils ont, c’est normal qu’ils ambitionnent le maximum de ce qu’il y a à leur portée. »

À lire aussi : La réponse cash de Doué sur les propos de Dembélé







Le PSG a monopolisé le ballon à l’aller

« Il faut prendre du plaisir à jouer sans ballon. Sur un match, le temps passé avec ballon pour un joueur est très faible. Il faudra tout simplement faire face, prendre du plaisir à travailler l’un pour l’autre. Si on peut avoir une bonne base, une structure, on pourra profiter du ballon et passer à l’étape supérieure dans la possession du ballon. On a aussi passé 40 minutes en infériorité numérique au match aller. »

Un énorme exploit d’éliminer le champion d’Europe en titre

« Je n’ai pas trop envie de parler de ça, de ce que ça représenterait parce qu’il y a encore 90 minutes, voire plus, à jouer. Restons mesurés. Laissons l’opportunité à l’équipe d’aller dans ce match, de se donner les meilleurs moyens possibles et d’essayer d’avoir une issue favorable. On pourra débriefer dans le bon sens ou dans l’autre. »

Sa préparation du match retour

« Il y a beaucoup de points sur lesquels on doit faire beaucoup mieux, ça, c’est une certitude. On va devoir être très bons dans les deux surfaces. On va devoir revenir au score et on va essayer de ne pas encaisser. Il va falloir qu’on soit fort, et pour être fort dans les deux surfaces, il faut que l’équipe soit ensemble dans ces moments-là, qu’elle travaille de manière collective. »

Sa première en tant qu’entraîneur au Parc des Princes

« Je suis très excité et très impatient. C’est une soirée de Ligue des champions, c’est une saveur encore plus particulière. C’est une fierté de représenter le club ici, à ce stade de la compétition. On espère tous ensemble avoir un bon sentiment à la fin du match, une bonne prestation, une bonne attitude, et avec un bon résultat. »