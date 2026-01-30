Pocognoli : « Pour moi, tout est jouable contre le PSG »

Ce vendredi, le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a offert un PSG / Monaco. Sébastien Pocognoli, le coach monégasque, estime que tout est jouable pour son équipe.

En raison de son match nul sur la pelouse du Parc des Princes contre Newcastle mercredi soir (1-1), le PSG a perdu sa place dans le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions et devra passer par les barrages pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce vendredi, le tirage au sort des barrages a eu lieu et le PSG a hérité de l’AS Monaco. Un duel franco-français que le PSG espère remporter pour continuer à défendre son titre. Sébastien Pocognoli, le coach de l’AS Monaco, estime que son équipe a des chances contre le club de la capitale.

« Très heureux de rencontrer le PSG »

« On sait faire des bonnes prestations contre les bonnes équipes. En Ligue des champions ou en championnat, on est souvent présent. Donc, je n’ai pas d’inquiétude sur le fait qu’on sera présent pour ces matchs-là, lance le coach monégasque en conférence de presse. Il y a énormément de matches (quatre) sur lesquels on doit construire pour arriver avec le plus de confiance possible. C’est un match aller-retour. Pour moi, tout est jouable. D’un point de vue de téléspectateur neutre, voir deux équipes françaises se rencontrer, peut amener un goût de déception. Mais pour moi, non. Je suis très heureux de rencontrer le PSG. Ça va être un très bon match. On en avait déjà fait un contre eux à domicile. Il faudra encore élever son niveau.«