Pogba de plus en plus ouvert à l’idée de rejoindre le PSG (RMC)

Après l’arrivée de Georginio Wijnaldum au milieu de terrain, le PSG souhaite recruter un nouvel élément pour renforcer son entrejeu. Et depuis plusieurs jours, la piste Paul Pogba (28 ans) est étudiée par les dirigeants parisiens. Comme relayé plus tôt dans la journée et selon nos informations, l’international français est le “plan A” du PSG et les négociations s’intensifient entre le clan du joueur et le club de la capitale. Pour rappel, le milieu de 28 ans est représenté par Mino Raiola.

De son côté, RMC Sport confirme également que le PSG piste sérieusement le joueur de Manchester United, sous contrat jusqu’en 2022. Le dossier Eduardo Camavinga est également étudié, mais selon nos informations le milieu du Stade Rennais (18 ans) représente le “plan B” de ce mercato estival. Concernant le champion du Monde 2018, “des discussions ont lieu avec son entourage et le milieu de terrain des Bleus semble de plus en plus ouvert à l’idée de rejoindre Paris”, rapporte RMC. Nous reviendrons en détails lors du Live Twitch/PSG de demain à 11h00 sur le dossier Paul Pogba.

De plus, le média sportif rapporte que le PSG étudie la situation de Lionel Messi (34 ans), officiellement libre de tout contrat avec le FC Barcelone depuis le 30 juin. Enfin, RMC Sport rappelle que Sergio Ramos a trouvé un accord avec les Rouge et Bleu “pour un contrat de deux ans et potentiellement une année supplémentaire et qu’il est attendu dans les prochaines heures à Paris.”